’Nerds’, una commedia nera. In scena va la provocazione

’N.E.R.D.s – sintomi’ è lo spettacolo in scena al teatro Comunale Walter Chiari alle 21 di stasera e domani. Si tratta di una commedia nera che parte dalla famiglia come rassicurante paradigma di una società sana per raccontarci il rovescio della medaglia. Una pièce provocatoria scritta e diretta da Bruno Fornasari e interpretata da Tommaso Amadio, Emanuele Arrigazzi, Riccardo Buffonini e Umberto Terruso.

Gli interpreti incontreranno il pubblico, nel Ridotto del teatro, domani alle ore 18. L’ingresso all’incontro è libero fino a esaurimento posti.

Un po’ di trama. Siamo in un agriturismo famoso per banchetti e cerimonie. Ecco una famiglia tradizionale: padre, madre e quattro figli maschi. Oggi è il 50° anniversario di matrimonio dei genitori e per l’occasione i figli Nico, Enri, Robi e Dani, insieme ad altri parenti e conoscenti, si ritrovano per festeggiare. L’idea è quella che tutto sia perfetto, con tanto di torta nuziale, discorso dei figli e fotografie agli sposini nel parco, vicino al laghetto con le paperelle. Ma qualcosa non va per il verso giusto.

Prezzi: da 26 a 15 euro. Diritti di prevendita: un euro. Info: 0544-975166 e www.accademiaperduta.it