Niballo, le scuse del Consiglio ad atleti e città

"Desideriamo evidenziare il particolare e lodevole impegno che i 5 Rioni faentini hanno messo in campo in occasione del ’Torneo degli Alfieri Bandieranti e Musici’ dello scorso fine settimana, al fine di superare le problematiche determinate dall’assenza dei Giudici Federali Fisb’. Sono le parole del Comitato per il Niballo Palio di Faenza , che aggiunge: "Sono stati mesi intensi in cui esponenti di tutti i Rioni si sono generosamente spesi, pur consapevoli delle difficoltà a cui si andava incontro". Poi, tornando al fine settimana scorso, ha ricordato che sono state coinvolte più di 50 persone. "I giorni antecedenti la manifestazione – prosegue il comitato – sono stati frenetici con tantissime decisioni da prendere e questioni di cui occuparsi. Poi la gara, tutto è filato via liscio, senza intoppi, con risultati che rispecchiavano lo spettacolo di altissimo livello che si stava compiendo in campo e con tempi di attesa contenuti, con un andamento generale ben sopra le migliori aspettative. Prima del Torneo l’accordo tra i Rioni è stato di massima trasparenza".

Le schede sarebbero state tutte pubbliche e sarebbero state fatte le opportune verifiche. Verifiche, sottolinea il comitato, "hanno portato alla luce due aspetti: uno estremamente positivo che riguarda la serietà e la professionalità con cui ogni giudice faentino ha giudicato gli esercizi presenti in gara e un aspetto purtroppo negativo, ovvero un errore nel software che elabora il punteggio Musici. In merito a quest’ultimo, sono entrati in campo i più esperti di ogni Rione e, fianco a fianco, si sono adoperati e aiutati, a prescindere dai colori, per calcolare, verificare e ricalcolare a mano i risultati corretti. Una volta ripristinato il programma è stato possibile dunque definire la giusta classifica della specialità Musici che è la seguente: 1 Rione Nero 28.70; 2 Rione Verde 27.81; 3 Borgo Durbecco 27.76; 4 Rione Giallo 17.03; 5 Rione Rosso 14.61. Si aggiorna quindi la classifica della Combinata per la quale comunque non cambia il primo classificato: 1 Rione Nero 14; 2 Rione Giallo 18; 3 Rione Verde 20; 4 Borgo Durbecco 20,60; 5 Rione Rosso 29,4. Infine il Consiglio dei 10, a nome del suo presidente Alberto Morini, consapevole del danno provocato agli atleti dall’una e dall’altra parte, comunica "il sincero e profondo dispiacere per l’accaduto. Scuse che oltre che ai gruppi interessati, vogliono andare anche alla cittadinanza". (In foto la giuria delle Gare delle bandiere).