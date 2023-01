No al chiosco davanti alla basilica Classe, il Tar dà ragione al Comune

Il chiosco delle piadine non ci può stare sul piazzale adiacente alla basilica di Sant’Apollinare in Classe. Lo ha ribadito il Tar di Bologna dando ragione all’amministrazione locale contro la quale una donna – disoccupata e con due figli a carico - aveva fatto ricorso lamentando quasi 107 mila euro di danni per essere stata costretta invece a spostarsi di alcune centinaia di metri in via Classense, cioè vicino alla ferrovia e lontano dai flussi turistici, pur avendo vinto lo specifico bando. Per lei nessun risarcimento quindi ma spese di giudizio compensate (non dovrà cioè pagare per avere perso) per quella che nella sentenza, pubblicata lunedì, è stata bollata come "condotta non lineare assunta dalle amministrazioni competenti, in particolare dalla Soprintendenza". La ‘guerra della piadina’ andava avanti dall’aprile del 2009, da quando cioè il consiglio comunale aveva deliberato il piano di localizzazione chioschi. E tra gli spazi appetibili, ecco il parcheggio con vista basilica: area di sosta per pullman e auto ovvero "forte turnover di turist"”, si legge nella sentenza a firma del giudice Stefano Tenca. Nel documento il Comune, d’intesa con la Soprintendenza, aveva individuato le caratteristiche del chiosco ideale: di "planimetria ottagonale richiamante la conformazione di mausolei e battisteri"...