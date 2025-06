Noa, una voce per la pace dalle colline di Riolo

La Casetta del Vento di Riolo Terme, domani pomeriggio alle 16 ospita la conclusione di Romagna in Fiore 2025, la rassegna ecosostenibile e diffusa di Ravenna Festival che per quattro fine settimana ha celebrato i territori e le comunità della Romagna con concerti all’aperto in paesaggi ricchi di bellezza e storia. Ospite d’eccezione la cantante e cantautrice israeliana Achinoam Nini, molto meglio conosciuta come Noa. Quanto mai attuali le tematiche care a Noa, da sempre impegnata alla ricerca della pace e del dialogo tra israeliani e palestinesi. La cantante è stata anche insignita di numerosi riconoscimenti: Pellegrino della Pace da parte dell’Ordine Francescano di Assisi, Ambasciatrice di Buona Volontà dalla Fao e Artista per la Pace dall’Unesco.

Le sue canzoni sono sempre influenzate dal luogo in cui è cresciuta dopo i 17 anni (nata a Tel Aviv a 2 anni si è spostata con la famiglia a New York) ovvero Israele ma con uno sguardo sempre attento alla pace e una critica quasi feroce all’operato di Netanyahu, e questo da oltre 10 anni. Tuttavia, Noa ha un legame particolare con l’Italia: la sua interpretazione nel 1997 di ’Beautiful that way’, tema principale del film La vita è bella di Benigni, ha contribuito largamente alla sua fama internazionale. E il suo primo concerto nella Penisola risale sempre agli anni Novanta, proprio a Ravenna, alla Rocca Brancaleone, nell’ambito di Ravenna Jazz. Noa sarà preceduta in scena dal Coro a Coro guidato da Rachele Andrioli, che proporranno brani dall’album Leuca.

La Casetta del Vento di Riolo è uno dei tre poderi sul crinale sovrastante il vecchio campo da golf: il luogo di spettacolo è raggiungibile lungo percorsi segnalati con bandelle e frecce Trail Romagna dal Parco Pubblico e dalle Terme di Riolo. La strada e i sentieri comportano una camminata per 5 chilometri con un dislivello di 250 metri.

Eccezionalmente, sono disponibili anche parcheggi al campo da golf. Dalla Casetta del Vento di Riolo Terme si dipartono i sentieri che portano alle Bocchette del Vento. Continuando sui sentieri, si arriva ai crinali dei calanchi – le argille azzurre, come le definì Leonardo da Vinci – mentre a destra si apre la valle del Rio Ferrato. Il paesaggio si fa lunare, con argille scavate dalle acque e pinnacoli modellati dal vento, e dalle cime si ammira la bassa valle del Senio fino, nei giorni limpidi, al mare. Gli stand gastronomici sono organizzati da CheftoChef. Le informazioni su percorsi, parcheggi e guide sono disponibili sul sito di Trail Romagna (www.trailromagna.eu).

u.b.