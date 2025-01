Non si ferma all’alt. L’auto era stata rubata

In seguito a manovre avventate con il rischio di investire alcuni pedoni, la guardia di Finanza ha intimato l’alt al conducente di una Fiat 500 poi risultata rubata. L’uomo però non si è fermato all’alt ed è fuggito.

Durante i controlli a contrasto dei traffici illeciti sul territorio ravennate i finanzieri del locale Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria (reparto con competenza operativa provinciale) dopo aver notato l’auto che stava rischiando di investire alcuni pedoni all’incrocio tra via Castel San Pietro e via Ravegnana hanno intimato l’alt al conducente che si è dato alla fuga e, dopo qualche centinaio di metri, visto il traffico che ne impediva una marcia spedita, ha deciso di abbandonare l’autoveicolo lungo la strada e dileguarsi a piedi. I successivi riscontri effettuati dai militari, individuati anche i proprietari dell’autovettura, hanno permesso di accertare come il veicolo in questione fosse stato rubato da poco. Dopo gli accertamenti di rito, l’auto è stata restituita ai legittimi proprietari.