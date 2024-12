Note di tango al Socjale

Il teatro Socjale di Piangipane (via Piangipane 153) apre le porte alla musica argentina, portata sul palco dal compositore-arrangiatore Daniele di Bonaventura.

Per questa esibizione, il musicista collabora con l’Orchestra Giovanile ’Luigi Cherubini’, proprio nell’anno in cui celebra il ventennale dalla fondazione. L’appuntamento è per domani sera, alle 21.30, con un suggestivo programma che unisce alcune delle composizioni originali del bandoneonista, ispirate alla melodia italiana e alle danze mediterranee, con tanghi e milonghe di Carlos Gardel e Astor Piazzolla e gli archi della ‘Cherubini’.

I brani scelti sono completamente arrangiati e scritti in uno stile originalissimo per bandoneon e orchestra d’archi dallo stesso Di Bonaventura e includono parti libere e improvvisate.

Così questo viaggio dall’Argentina all’Italia, attraverso un mondo musicale variegato e al contempo inconfondibile, mescola giocosamente musica classica (composizione e struttura) e jazz (improvvisazione e libertà) con riferimenti alle tradizioni melodiche del Mediterraneo e al tango argentino.

Il costo del biglietto è di 10 euro. Nella pausa ci sarà la tradizionale cena con i cappelletti del Socjale. Info: 327-6719681.