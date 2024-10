Notte d’oro tra note, risate e magia. Giacobazzi sul palco e tour nei musei

Ravenna torna a brillare oggi e domani per la Notte d’Oro. Questa sera alle 21 in piazza del Popolo sul palco saliranno il comico Giuseppe Giacobazzi e i Masa. La musica sarà protagonista in diversi luoghi della città: il Mar ospiterà il concerto A Hawk and A Hacksaw live e Armonica dj set, a cura di Bronson Produzioni, dalle 22 all’1.30, nel chiostro del museo, la basilica di San Vitale alle 21.30, il concerto Mosaici di Note. L’ingresso sarà gratuito, ma non sarà possibile effettuare visite durante il concerto.

Tornano anche le Lezioni Treccani, nel salone nobile di palazzo Rasponi, con due appuntamenti alle 18.30 – Stati Divisi d’America. La società americana nel XXI secolo, con Mattia Diletti e alle 21.30 – Le parole del nostro tempo: tra fuffaguru ed eco-ansia, con Beatrice Cristalli, a cura della Fondazione Treccani, ingresso libero. Cristiano Cavina, poi, presenta il nuovo romanzo ‘L’Ananas no’ (Bompiani) alla Domus Tappeti di Pietra alle 21, ingresso libero (info. 0544.32512 o www.ravennantica.it). Sarà possibile anche visitare i tesori di Ravenna. Due gli itinerari di visita guidata a pagamento e su prenotazione, in italiano e in inglese, per lo Speciale Mosaico di Notte, di questa sera alle 21, con due finali diversi, il primo prevede la visita a Sant’Apollinare Nuovo, al Battistero Neoniano e alla Domus dei Tappeti di Pietra, il secondo si conclude al Museo Nazionale.

Tra i musei che apriranno eccezionalmente le loro porte, il Museo Nazionale di Ravenna, sarà visitabile dalle 19.30 alle 23 con un suggestivo Chiedilo a me nella sala del Refettorio. A palazzo Spreti, invece, sarà allestita un’esperienza multisensoriale con l’evento Frammenti, che tra arte visiva, danza e musica.

Domani è in programma Palazzi aperti e sono in programma visite guidate gratuite ai palazzi storici della città tra cui il palazzo della Provincia, la Classense, il municipio, la prefettura e il Molino Lovatelli. Oggi poi sono in programma bike tour, organizzati con il Festival del turismo responsabile IT.A.CA’. Due gli itinerari: Le radici della pineta di Classe e Sant’Alberto tra storia e bicicletta, oltre alla visita guidata al museo Classis Le Radici di Ravenna. Storie di terra e mare. Un altro appuntamento sarà il percorso guidato alla scoperta delle radici dell’artigianato locale, domani (a pagamento, prenotazioni: happyminds.it).

Alla Classense, questa sera dalle 20 alle 23 è in programma l’osservazione del cielo e la proiezione del film di Georges Méliès, Le Voyage dans la Lune.

Appuntamento anche con il mercatino di abbigliamento e accessori vintage Garage Sale Indoor, oggi e domani dalle 10 alle 19, alle Artificerie Almagià. Anche i più piccoli saranno protagonisti della Notte d’Oro, con il laboratorio di mosaico per bambini Riflessi d’oro e giochi di tessere al Mar dalle 16, rivolto a bambini dai 5 agli 11 anni. E alla Classense, nella sala Holden, serata dedicata ai giochi da tavolo, dalle 20 alle 23, aperta a grandi e piccoli.