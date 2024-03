Nuovo bike park all’ex ippodromo. Al via i lavori per 2,1 milioni. Pista ciclodromo e per pattinaggio

Un fantino in sella ad una bici da corsa con sullo sfondo i pini e la tribuna del vecchio ippodromo di Ravenna. L’artista americano, di lontane origini italiane, Michael Valenti, ha sintetizzato alla perfezione il progetto da 2,1 milioni di euro che porterà alla trasformazione dell’ex ippodromo in un bike park di ultima generazione, integralmente finanziato dal fondi del Pnnr (Next generation Eu); si tratta, infatti, di ridare vita sotto nuove spoglie ad un’area simbolo della città, nell’ambito di una zona vocata alo sport e in cui insistono sia il circolo tennis Zavaglia sia lo storico Pala Costa. Come annunciato ieri nel corso di una affollata conferenza stampa in municipio sono in procinto di partire i lavori per la realizzazione del bike park all’ex ippodromo che si concluderanno entro marzo 2025 con il collaudo previsto entro settembre in maniera da aver l’area pronta per l’autunno del prossimo anno.

L’intervento, del valore di 2,1 milioni, sarà realizzato con fondi Pnrr, nell’ambito di un appalto integrato, da un raggruppamento che ha come mandatario il consorzio Cear. Il soggetto che si è aggiudicato l’appalto ha provveduto anche alla redazione del progetto definitivo – esecutivo. Il Comune ha consegnato ufficialmente i lavori all’impresa ieri e gli interventi partiranno già dal mese di aprile. "Siamo molto soddisfatti – dichiara il sindaco Michele de Pascale - di avere raggiunto questo importante obiettivo, rispetto al quale avevamo preso un impegno a seguito della sensibilizzazione in particolare del Comitato Amici del Ciclismo, che nel 2020 ha promosso una petizione per la realizzazione di un impianto sportivo dedicato al ciclismo, struttura che nel nostro comune mancava" e che, ha ricordato l’assessore allo sport Giacomo Costantini, "trasforma il quartiere Darsena, al centro della rigenerazione urbana di Ravenna, in una vera e propria cittadella dello sport". L’intervento consiste nella realizzazione di un ciclodromo (bike park) in asfalto interamente scoperto, che insiste in gran parte sull’attuale pista dell’ippodromo - i percorsi sono stati previsti adattandoli al vecchio perimetro della pista dell’ippica che rimane così identificabile - e in parte sull’area verde interna, nella sua parte a nord, nonché di una pista per pattinaggio.

L’impianto risulta quindi costituito da: pista ciclodromo per eventi agonistici e per allenamenti, di lunghezza pari a 1250 e 1230 metri per le due configurazioni possibili (il solo anello esterno ha invece uno sviluppo di 885 metri); pista ad anello per il pattinaggio da 200 metri; pista per pattinaggio su strada da 300 metri (tratto in promiscuità con il ciclismo). Alla conferenza stampa sono intervenuti anche alcuni membri del direttivo del Comitato Amici del Ciclismo di Ravenna, l’associazione promotrice del Ravenna Bike Park attiva dal 2021, che hanno donato al Comune di Ravenna l’opera d’arte realizzata dall’artista americano Michael Valenti per sostenere la raccolta fondi che lo stesso Comitato avvierà nel prossimo autunno. Si mira a 30mila euro per dotare l’impianto di strutture in legno e acciaio ad uso dei più piccoli.

Giorgio Costa