Ocean Viking a Ravenna, Mattarella non firmi il decreto

Ravenna, 30 dicembre 2022 - "Quello che chiediamo al presidente Mattarella è che non firmi questo decreto che metterebbe a rischio in maniera ulteriore vite umane importanti in mezzo al Mediterraneo".

E' l'appello lanciato in un messaggio video direttamente dalla nave Ocean Vicking, che sta trasportando 113 migranti. "Buongiorno dalla Ocean Vicking, in questo momento siamo in navigazione di fronte al Gargano in Puglia - dice il soccorritore Alessandro Porro, presidente della ong Sos Mediterranee Italia - i bambini stanno giocando con bolle di sapone e palloncini ma questa tranquillità è solo apparente: parlando con le persone a bordo, con gli adulti, emerge la tensione la preoccupazione per la sorte di amici e parenti che sanno essere su altre imbarcazioni in mezzo al mare".

"Anche noi sappiamo di casi aperti, di problemi urgenti ma non ci sono navi di soccorso. In questo momento stiamo navigando, procedendo verso Ravenna dove dovremmo arrivare domani pomeriggio: dal nostro punto di vista quello che possiamo fare è mettere tutto l'impegno di tornare in mare il prima possibile per salvare vite e quello che chiediamo al presidente Mattarella è che non firmi questo decreto che metterebbe a rischio in maniera ulteriore vite umane importanti in mezzo al Mediterraneo".