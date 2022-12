Ocean Viking a Ravenna, dove andranno i profughi

Ravenna, 29 dicembre 2022 - Dei 113 migranti presenti sulla nave della Ong Sos Méditerranée Ocean Vicking che attraccherà l’ultimo giorno dell’anno nel porto di Ravenna, saranno 79 a rimanere in Emilia-Romagna. Ossia 18 a Bologna, 6 a Ferrara, 7 a Forlì-Cesena, 12 a Modena, 8 a Parma, 5 a Piacenza, 7 a Ravenna, 10 a Reggio Emilia e 6 a Rimini.

Chi sono le persone a bordo

Tra le 113 persone ci sono anche 34 minori non accompagnati, di cui 3 neonati, e 23 donne, alcune delle quali incinte. Circa le nazionalità, è emerso che per la maggior parte dei casi si tratta di cittadini della Costa d'Avorio. Tra le nazionalità rilevate ci sono pure Nigeria, Cameron, Guinea Conakri, Mali, Benin, Gambia, Pakistan, Ghana e Senegal.

La macchina dei soccorsi

La Caritas si sta adoperando assieme alla Croce Rossa per fornire indumenti e pasti. Saranno più di 60 i volontari impegnati al porto per accogliere al meglio i migranti. In quanto alle operazioni di identificazione, fotosegnalamento e screening sanitario, verranno svolte direttamente al terminal crociere, che si trova in località Porto Corsini.

Le polemiche

Il primo ad alzare il tiro è stato il presidente Stefano Bonaccini che ha stigmatizzato la decisione del governo di assegnare come porto sicuro nave della Ong Ravenna invece di La Spezia. "Le affermazioni di Bonaccini dimostrano solo che l'accoglienza della sinistra è fatta a denti stretti, di facciata – tuonano Matteo Rosso e Maria Grazia Frijia, deputati liguri di Fd’I -, per cui da bravi paladini del pensiero Nimby, arrivano al punto di seminare e istigare dubbi su un tema così delicato”.

Quella dell'Emilia Romagna "è una storia di accoglienza e solidarietà. Lo abbiamo fatto, lo facciamo e lo continueremo a fare. Che due deputati di Fratelli d'Italia si permettano di dire che facciamo accoglienza a denti stretti, evocando addirittura la sindrome del Nimby, è surreale e del tutto fuori luogo": è la pepata replica di Igor Taruffi, assessore regionale al Welfare dell’Emilia Romagna.