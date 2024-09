Oggi l’omaggio a Cobain

Proseguono gli appuntamenti del ’Soundscreen Film Festival’, tra le poche manifestazioni in Italia dedicate al rapporto tra cinema e musica. Il festival si svolge fino a domenica presso il Cinema Mariani, in via Ponte Marino a Ravenna. Oggi la giornata inizia alle 16 con un omaggio speciale: la proiezione del documentario ’Cobain - Montage of heck’ (2015) di Brett Morgen, per ricordare I 30 anni dalla scomparsa del leader dei Nirvana.

Alle 18.30 si prosegue con la seconda selezione dei titoli del Concorso Internazionale per Cortometraggi, la miglior produzione cinematografica in formato breve – dall’Europa all’Iran, passando per Brasile e Cina - a tema musicale. Alle ore 20.30 un titolo della sezione Soudscreen.Er (lo spazio festivaliero destinato al cinema girato o prodotto nella Regione Emilia-Romagna): ’Booliron’, documentario/bibbia audiovisiva sulla cultura hip-hop italiana nata dall’esperienza della riviera romagnola. Il film è accompagnato in sala dal regista Francesco Figliola. Si chiude alle ore 22 con il Concorso Internazionale per Lungometraggi: in anteprima europea, l’attuale e ossessivo ’Decibel’ del regista indipendente americano Zac Locke.

’Soundscreen Film Festival’ è organizzato dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Ravenna, con il contributo del MiC - Ministero della Cultura e della Regione.