Oltre 50mila verbali. Un anno di controlli

Reso noto il consuntivo delle attività della polizia locale di Cervia per l’anno 2024. Questi i numeri: 64 addetti in servizio con 42 veicoli in dotazione che hanno portato a 5152 servizi di controllo del territorio. Sono state 17.347 le richieste di intervento pervenute e 2.838 veicoli controllati con relativo conducente. Il numero più alto di verbali staccati è quello relativo al codice della strada pari a 50.440. Sono stati 161 i veicoli sprovvisti di assicurazione e 33 le patenti ritirate, 223 gli incidenti stradali rilevati con 2 mortali. Nel 2024 si è proceduto a 1 arresto e 4 fermi per identificazione. Sul fronte ambiente e animali sono stati svolti 671 controlli e la rimozione di 35 veicoli abbandonati. Su quello del commercio, invece, sono state 619 le imprese controllate con 431 violazioni amministrative e 43 violazioni penali.

"L’impegno della polizia locale" spiega il vicesindaco assessore, alla sicurezza, Gianni Grandu. "Come ogni anno – prosegue – in occasione di San Sebastiano, il patrono delle polizie locali, cogliamo l’occasione per comunicare i dati sull’attività del 2024. Non dobbiamo mai dimenticarci che dietro ai numeri c’è un importante lavoro che i nostri agenti svolgono ogni giorno sul territorio per vegliare sulla sicurezza dei cittadini. Il nostro personale dimostra sempre uno spiccato senso del dovere e capacità operative, unite ad una sensibilità che permette di operare al meglio anche in situazioni delicate. Per quanto riguarda la politica sulla sicurezza abbiamo istituito un tavolo tecnico dove è emersa la volontà comune di lavorare in sinergia per valutare e risolvere i problemi. Per il 2025 stiamo pianificando azioni di prevenzione e controllo del territorio. Ci sarà un implemento del personale della polizia locale e predisporremo azioni per garantire la sicurezza pubblica e la legalità, potenziando la sorveglianza nelle zone di criticità, concertando le operazioni con Prefettura e tutte le forze dell’ordine".

Ilaria Bedeschi