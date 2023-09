Omicidio oggi a Ravenna, ucciso a coltellate: preso il colpevole

Ravenna, 21 settembre 2023 – Ucciso a coltellate nella notte a Ravenna dopo una lite: la vittima è Cristian Battaglia, 47enne e la scena del crimine un appartamento del centro, mentre il presunto omicida, Mario Antonio Iadicicco di 62 anni, è stato presto individuato e bloccato dalla polizia e accompagnato in Questura.

Interrogato per oltre un'ora e mezza dal Pm Stefano Stargiotti e in presenza del suo avvocato Massimo Ricci Maccarini, Iadicicco ha in buona sostanza ammesso di avere sferrato una coltellata quando Battaglia era entrato nella sua abitazione per chiarire un diverbio verificatosi tre ore prima per futili motivi. Non si esclude che l'alcol possa avere fatto da volano all'accaduto.

Secondo quanto finora emerso, la lite tra i due - che si conoscevano - si era innescata per futili motivi poco prima delle 20 in piazza Baracca dove era intervenuta una Volante. Un terzo uomo di origine magrebina, presente in quel momento, è estraneo ai fatti.

In seguito la vittima è andata a casa del sospettato per chiarire: qui la lite è culminata verso le 22.30 con l’accoltellamento che ha causato la morte di Cristian Battaglia in un appartamento a ridosso del centro (in via Cura, 32).

Battaglia è morto mezz'ora dopo in ospedale e il 62enne è stato in breve individuato dalla polizia. La Scientifica è ora al lavoro per analizzare la scena del crimine e trovare l'arma del delitto, presumibilmente un coltello.

Chi è il sospetto omicida

Mario Antonio Iadicicco, arrestato dalla polizia con l’accusa di omicidio, è un 62enne disoccupato, seguito dai servizi sociali, segnato da dipendenze. E' originario di Formia (Latina) ma da tempo risiede a Ravenna.

Gli agenti delle Volanti e della squadra Mobile lo hanno bloccato subito dopo il delitto nell'alloggio popolare che condivide con un 53enne testimone oculare dei fatti.