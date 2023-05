Osservazione astronomica a scopo benefico

Domani, alle 21, in piazza Kennedy, l’Arar (associazione ravennate astrofili Rheyta), che gestisce le attività del Planetario, organizza l’evento “Una stella per gli alluvionati”. Si tratta di un’osservazione astronomica pubblica per raccogliere offerte che saranno devolute alla raccolta fondi organizzata dal Comune e destinate a chi è stato maggiormente colpito dalla calamità alluvionale". Si ricorda che per le donazioni tramite bonifico bancario è disponibile l’Iban IT96V0627013100CC0000308106 intestato al Comune di Ravenna con la causale ‘Donazione emergenza alluvione’. È possibile donare anche tramite Satispay, il cui link diretto è su www.comune.ra.it