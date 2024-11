"Parlerò di questi temi con entrambi i miei figli"

Sara Bandoli pensa che l’impegno per sconfiggere la violenza sulle donne dovrebbe essere ogni giorno: "In questo periodo se ne parla tanto anche in televisione, ho colto l’occasione per raccontare ai miei figli la condizione delle donne di un tempo, delle nostre nonne, spiegando che ora per fortuna le cose sono cambiate. La grande fa la terza elementare e il piccolo la prima, a scuola non affrontano ancora il tema e preferisco così perché vorrei avere il tempo di parlarne prima io in famiglia. Ravenna è una città sicura, noi viviamo tanto il centro. Mai avuto problemi".