Parrucchiere in tv, ecco ’Wonder Paolo’

Il lughese Paolo Venuta, hair stylist, imprenditore e molto altro ancora, torna in Tv, questa volta nelle vesti di ’Wonder Paolo’. Dopo l’esperienza di 10 anni vissuta negli studi della trasmissione Rai ’Detto Fatto’ terminata nel 2022, Venuta prenderà parte alle ultime due puntate de ’La Porta Magica’, in onda ieri e oggi, format condotto da Andrea Delogu, in onda per la prima volta dallo scorso ottobre alle ore 17 su Rai Due. Ma non solo.

Dalla prossima stagione diventerà una presenza fissa del programma che racconta le storie di persone comuni che intendono rivoluzionare la loro vita con l’aiuto di coach ed esperti di look.

"I motivi sono i più diversi – spiega Venuta –. C’è chi desidera riconquistare un proprio spazio prendendosi finalmente cura di se dopo essersi dedicato alla famiglia e c’è chi, invece, ha alle spalle storie più complicate e dolorose legate spesso a malattie. Il mio ruolo – continua –è quello del mago di taglio e colore, lo stesso che avevo anche in ’Detto e Fatto’. Nella ’Porta Magica’, chi affronta la trasformazione non può confrontarsi con lo specchio durante la metamorfosi. Il risultato viene mostrato totalmente al termine della puntata quando i protagonisti attraversando la ’porta magica’ svelano a loro stessi e al mondo intero il cambiamento affrontato". ’Wonder Paolo’ interviene, forbici alla mano, per modificare i tagli, aggiustare il colore e regalare una nuova immagine modificata anche con l’aiuto di esperti di make up e dello stilista per i capi da indossare. Per Paolo Venuta, gestore di saloni, direttore artistico di varie realtà e fondatore della VNT academy, attraverso la quale si occupa di formazione e ricerca nel settore dell’hair styling, si tratta di una nuova emozione.

"L’intero cast mi ha accolto subito con estremo calore – sottolinea –. Mi sono sentito immediatamente a casa, come succedeva quando lavoravo per ’Detto Fatto’. Quella – continua – è stata una esperienza importante che mi ha regalato anche molta popolarità. Ora è emozionante stare al fianco di una conduttrice come Andrea Delogu e lo è ancora di più essere stato riconfermato immediatamente per la seconda stagione del programma che partirà a settembre direttamente dal produttore, presente durante la registrazione a mia insaputa".

Monia Savioli