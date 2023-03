Partono i lavori di ristrutturazione di via Vespucci

Da domani iniziano i lavori di ristrutturazione in una porzione di via Vespucci a Lugo (tra via Brignani e via Gramsci). La strada sarà chiusa al traffico in due momenti diversi che corrispondono alle due fasi dei lavori. Il primo stralcio dei lavori sarà da via Brignani fino alla fine del parco Vincenzo Giardini, il tratto sarà chiuso per un tempo stimato di 3-4 settimane (salvo imprevisti). A seguire i lavori riguarderanno il tratto tra il parco Vincenzo Giardini e via Gramsci che sarà chiuso sempre per un tempo stimato di 3-4 settimane.