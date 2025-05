Passeggiate partecipate nel verde

Prosegue a Castel Bolognese il percorso di progettazione partecipata degli spazi pubblici dal titolo ’Oh, che bel Castello!’. Domenica 25 maggio è in programma una nuova passeggiata aperta alla cittadinanza, con ritrovo alle 9.45 davanti al Municipio in piazza Bernardi. L’iniziativa, curata dalle esperte di partecipazione Elena Farné e Giovanna Antoniacci, si concentrerà sull’osservazione e sull’ascolto di proposte legate alla fruizione di parchi, giardini e spazi verdi. L’invito è rivolto a tutti. Il programma prevede poi, lunedì 26 maggio nel pomeriggio, una passeggiata rivolta ai giovani tra i 15 e i 25 anni, che risiedono o studiano a Castel Bolognese, per raccogliere suggerimenti e percezioni sulle aree verdi urbane da loro frequentate. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione online al link: bit.ly/castello-iscrizioni.