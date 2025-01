Per la festa dell’Epifania ad Alfonsine torna il tradizionale corteo dei Re Magi

Tutto è pronto ad Alfonsine in vista di ‘Fratelli Tutti con i Re Magi’, tradizionale corteo in programma per la giornata di domani, festa dell’Epifania, promosso dalle parrocchie della cittadina della Bassa Romagna con la preziosa collaborazione delle associazioni del territorio e il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Alle 14 in piazza Monti, dove ha sede la chiesa del Sacro Cuore, avranno inizio l’animazione e la formazione del corteo, con arrivo dei Re Magi accompagnati dalla locale Società Podistica. Alle 15 la partenza del corteo, che vedrà sfilare bambini e ragazzi vestiti da angeli e da pastori, associazioni e delegazioni parrocchiali in divisa, i tre Re Magi sui cavalli e il ‘popolo’. Alle 15.30, in piazza Gramsci, visita al Re Erode ed alle 16, in piazza di Santa Maria, Villaggio di Betlemme e presepe vivente, con l’arrivo del caratteristico corteo e la deposizione di doni. Il pomeriggio si concluderà con un concerto, alle 16.30, dei ‘The Colours of Freedom’ di Bagnacavallo.

Lu.Sca.