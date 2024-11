Per Natale due piste di ghiaccio e mercatini

Pubblicati sul sito del turismo del Comune i primi dettaglia del Natale 2024. Dopo le richieste avanzate da numerosi operatori che non riuscivano ad organizzare la propria attività vista l’assenza di un programma, adesso alcuni punti sono resi noti: la linea è pressoché quella degli scorsi anni. Anche nel 2024 Cervia e Milano Marittima avranno (per le festività natalizie e Capodanno) due villaggi aperti da domenica 1 dicembre a lunedì 6 gennaio. A Cervia, da fine novembre, in piazza Garibaldi, sotto l’albero di Natale, arriva una nuova grande pista di ghiaccio. Sarà aperta tutti i giorni e avrà una superficie di 450 metri quadrati. Una pista di dimensioni più grandi rispetto alle precedenti, con un motore rigenerante di nuova generazione a basso consumo. Una scenografia con luci che cambiano colore. Sfere luminose e suggestive nevicate saranno la cornice dei momenti più magici di questo inverno. L’atmosfera del Natale pervade Cervia con un’aria di festa: le scintillanti luminarie in tutta la città, lo shopping tra i negozi addobbati per le feste e i mercatini di Natale, le musiche natalizie. Confermato anche il Giardino di Natale con gli Elfi e il Grich, il Gipsy Garden Xmas Edition e la mostra ai Magazzini del Sale dedicata al Festival delle Arti. Il Natale a Cervia esalta le tradizioni, con i presepi di sale, il presepe sull’acqua su una storica burchiella, e il villaggio di Natale, con le casette dei sapori e dell’artigianato. Un ricco programma di eventi, musica, attrazioni e attività in occasione delle festività natalizie.

A Milano Marittima è confermata la pista del ghiaccio attorno alla Rotonda 1° Maggio, installazioni, luci e show. Il centro storico si trasforma in uno scintillante villaggio di Natale, con le casette di legno che propongono idee originali per i regali natalizi. Nei fine settimana il mercatino si arricchisce con animazioni, esposizioni d’arte, laboratori di artigianato, spettacoli e attrazioni per famiglie.

Il Natale sarà comunque presente su tutto il territorio: l’atmosfera delle luci mille luci accenderanno i viali a Cervia, Milano Marittima, Pinarella, Tagliata e la Riviera dei Pini. E poi in tutto il forese grazie ai consigli di zona, volontari, associazioni e Proloco. Confermato, infine, l’immancabile Tuffo della Befana in programma nel pomeriggio del 6 gennaio sulla spiaggia di Tagliata quando centinaia di coraggiosi si tufferanno in acqua per il primo freddo e fortunato bagno dell’anno.

