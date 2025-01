Per non dimenticare don Francesco Minghetti e le famiglie che salvò

Anche a Russi sono in programma varie comemorazioni per il Giorno della Memoria. Lunedì 27 gennaio, alle 20.30, alla Biblioteca comunale, è in agenda la presentazione del volume di Daniela Padoan ’Come una rana d’inverno. Conversazioni con tre donne sopravvissute ad Auschwitz: Liliana Segre, Goti Bauer, Giuliana Tedeschi’, con Giuseppe Masetti dell’Isrec di Ravenna. Aprirà l’incontro la vicesindaca Grazia Bagnoli.

Venerdì 31 gennaio, alle 20.30, sempre in biblioteca, verrà proiettato il documentario ’KZ Dachau’, prodotto in Germania nel dopoguerra, con traduzione in italiano del testo originale. Aprirà l’incontro Luca Balbi, presidente della sezione locale dell’Anpi.

La Pro Loco, in collaborazione con il Comune di Russi, l’Anpi e la Parrocchia di Sant’Apollinare ricorderà il russiano don Francesco Minghetti, parroco di Masiera dal 1926 al 1945, con una cerimonia che si terrà lunedì 27 gennaio, alle 11, al Cimitero comunale in via IV Novembre, presso la tomba del sacerdote battutosi in favore dei diritti umani e della dignità della persona: salvò intere famiglie in fuga dall’odio razziale.