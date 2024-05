Piace il Liceo linguistico. Previste due nuove classi

Il liceo linguistico di Cervia continua a regalare soddisfazioni anche in vista dell’anno scolastico 2024/25. Un ottimo risultato di iscrizioni per l’Istituto d’Istruzione Superiore Tonino Guerra che a settembre, oltre a confermare il trend positivo per il corso alberghiero, potrà contare su due nuove classi prime per il liceo linguistico. Il Liceo linguistico, attivato nell’anno scolastico 2022-2023, si conferma dunque come un tassello fondamentale dell’offerta formativa cervese per gli studenti del territorio. L’interesse sempre crescente per questa realtà rappresenta un importante riconoscimento per l’Istituto, che da subito ha investito energie e risorse per offrire agli studenti un ambiente formativo valido e dinamico. L’ottimo risultato raggiunto è motivo di grande soddisfazione non solo per la comunità scolastica ma per tutta la cittadinanza e conferma l’esigenza di ampliamento dell’offerta formativa che da tempo si percepiva nel territorio.

Inoltre la scuola si sta ampliando l’istituto, con la realizzazione di una nuova palestra in grado di contenere campi regolamentari omologati dal Coni, per valorizzare l’offerta formativa superiore e soddisfare le esigenze di entrambi gli indirizzi professionali alberghiero e liceale linguistico. La seconda scuola superiore era un obiettivo in cantiere da alcuni decenni diventato poi realtà. Il liceo ha un ingresso riservato, dato che nello stesso complesso è ospitato anche l’Istituto Alberghiero, e le aule sono collocate in un’ala dedicata dell’istituto situata al primo piano. Gli studenti possono usufruire di due laboratori multimediali e di un laboratorio linguistico per la simulazione della traduzione simultanea. Dal punto di vista della didattica, è garantita un’ottima offerta formativa da un team di docenti di ruolo, con esperienza pluriennale, tutti provenienti dal territorio cervese e ravennate. Presenti alcuni docenti madrelingua e la possibilità di ampliare l’offerta formativa linguistica con corsi pomeridiani opzionali.

La nascita di un liceo linguistico a Cervia "era un importante punto del programma di mandato dell’amministrazione", si legge in una nota. "Si tratta di un risultato importante che incrementa l’offerta formativa a vantaggio dei cittadini più giovani e delle loro famiglie. Un gioco di squadra che ha coinvolto, (oltre all’Amministrazione Comunale) la dirigenza del nostro IPSEOA (ora IIS), nella persona della dirigente Scilla Reali, l’amministrazione provinciale e il Provveditorato". Il complesso, inoltre, ha ottenuto 3 milioni di euro finanziati dal Pnrr inseriti nel bilancio della Provincia di Ravenna, per i lavori di realizzazione - come detto - di una palestra in ampliamento del "Tonino Guerra" che ospita sia l’istituto alberghiero sia il nuovo liceo linguistico.

Ilaria Bedeschi