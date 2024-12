"Piazza Primo Maggio pronta a marzo"

Tardano a concludersi i lavori di rifacimento di piazza Primo Maggio a Lugo. Nel post pubblicato il 16 ottobre scorso dal Comune per annunciare l’avvio dell’intervento la chiusura del cantiere era ipotizzata entro un periodo di due mesi, "imprevisti e condizioni meteo permettendo". Quindi, in teoria, prima delle festività natalizie. La speranza era condivisa da molti cittadini e da tante attività del centro che contavano sul ripristino dell’area di parcheggio della piazza in tempo per le iniziative organizzate durante il Natale in modo da recuperare i disagi provocati dalla sua chiusura avvenuta in contemporanea agli eventi del Vintage Festival, quest’anno addirittura raddoppiato nell’edizione autunnale. Ora, la nuova tempistica, riprogrammata anche a seguito degli eventi atmosferici che nel frattempo si sono manifestati e che prevede di raggiungere il fine lavori non prima del prossimo marzo. Dalla durata iniziale di due mesi si passa quindi a cinque.

Per la piazza lughese era previsto da tempo un restyling che, nei progetti della precedente Amministrazione comunale, avrebbe dovuto renderla simile a piazza Savonarola. L’intervento di ricostruzione, ripristino e riparazione attualmente in essere nella zona prospicente il fronte Ovest della Rocca Estense, è stato inserito, alla luce degli eventi alluvionali del maggio 2023, nella lista delle opere di ricostruzione post alluvione finanziate dai contributi resi disponibili dalla struttura commissariale. "I lavori saranno finiti con il tempo che occorre – spiegano da Palazzo –. Quello che avviene è visibilissimo cosi come è intuibile quello che manca quindi l’acciottolato e le parti a verde. Il cantiere quindi finirà non prima di marzo". L’intervento di riqualificazione di piazza Primo Maggio rappresenta la terza tranche del progetto di riqualificazione del valore di oltre 200.000 euro, che dall’agosto scorso interessa alcune delle piazze principali del centro storico aperte anche al traffico veicolare. I cantieri su piazza Trisi e piazza Cavour sono stati i primi ad aprire. Gli interventi, terminati con la riasfaltatura dei percorsi, sono stati eseguiti in poche settimane, per evitare disagi al traffico. La chiusura di piazza Primo Maggio si affianca a quella dell’altra area di parcheggio ricavata all’interno di piazza XIII Giugno. Se il cronoprogramma dovesse procedere come ipotizzato le due aperture sarebbero sequenziali, l’una a marzo, l’altra a maggio 2025.

Monia Savioli