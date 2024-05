Polidoro e i misteri della vita

Nuova giornata di appuntamenti dello Scrittura Festival. Oggi sarà Romana Petri ad aprire la giornata al Chiostro del Carmine di Lugo alle 17 con “Tutto su di noi” (Mondadori) L’autrice tre volte finalista del premio Strega, dopo aver raccontato la vita di Jack London e Antoine de Saint-Exupéry ci porta a conoscere Marzia che cerca la perfezione. Dialoga con Teodorica Angelozzi

Alle 18.30 sarà ospite Daniele Mencarelli che dopo il grande successo di “Tutto chiede salvezza”, da cui è stata tratta la fortunata serie Netflix, è tornato a confrontarsi con il linguaggio poetico in “Degli amanti non degli eroi” (Mondadori). L’incontro sarà moderato dagli studenti del Polo Tecnico Professionale di Lugo.

Alle 21 al Pavaglione il divulgatore Massimo Polidoro ci porterà ne “La meraviglia del tutto” (Mondadori) una conversazione sui massimi sistemi: l’universo, la natura, nato dall’ultimo incontro con Alberto Angela per cui la meraviglia del tutto è una lezione di vita. “La meraviglia del tutto” è una lezione di vita che accompagna il lettore in un viaggio alle origini dell’uomo, questo “pezzetto di universo che ha acquisito la capacità di voltarsi indietro e di ricostruire la propria storia straordinaria”. In dialogo con Matteo Cavezzali. Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito. In caso di maltempo il festival si svolgerà al centro Il Tondo; www.scritturafestival.com