Ponte in via Matteotti, i lavori. Inizio cantiere nel 2025. Termine previsto dopo un anno

Avanza la procedura per la realizzazione del ponte in via Matteotti sul canale Cupa che collega Milano Marittima a Lido di Savio. Come anticipa l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Cervia, Mirko Boschetti, sono in corso le procedure di gara per arrivare all’aggiudicazione definitiva nei prossimi giorni. L’inizio lavori è ipotizzato nei primi mesi del 2025 e si prevede il termine dopo un anno. L’opera prevede anche un aumento della sezione idraulica per consentire il maggiore deflusso del canale Cupa in caso di eventi estremi e proprio questo elemento ha consentito al Comune di accedere ai fondi dell’ordinanza numero 13 sull’alluvione di maggio 2023, adottata dal generale Figliuolo, commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione. L’importo complessivo delle opere è di 1,1 milioni di cui 1 milione di contributi dello Stato e 100.000 euro finanziati con fondi propri del Comune di Cervia. La Giunta aveva approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica definitivo dell’intervento di ripristino del ponte lo scorso 7 agosto e il Comune di Ravenna ha fatto la stessa cosa il 12 novembre. Infatti, il Comune di Cervia aveva richiesto l’approvazione del progetto da parte del Comune di Ravenna al fine di ottenere il titolo abilitativo alla realizzazione dell’opera per le parti, non strutturali, ricadenti in Comune di Ravenna, del progetto in oggetto. La realizzazione ricade completamente in Comune di Cervia per quanto riguarda la nuova infrastruttura quale l’impalcato del ponte, le due spalle e i pali di fondazione, i nuovi sottoservizi di attraversamento dello scolo, mentre risultano in Comune di Ravenna le necessarie opere di raccordo altimetrico del piano viario sulla sponda nord dello scolo Cupa, il rifacimento di un tratto dei marciapiedi di viale Romagna per una lunghezza di circa 30 metri, oltre alla realizzazione di alcuni collegamenti e raccordi con i nuovi sottoservizi transitanti sul ponte.

Il ponte, di 17 metri di lunghezza e 11,30 di larghezza, avrà due corsie di marcia e un percorso ciclopedonale protetto. Il lavoro comporta la completa demolizione dell’attuale struttura e la realizzazione di un nuovo ponte in calcestruzzo armato nella medesima posizione, ma con un incremento della sezione idraulica, in grado di aumentare la capacità di deflusso del canale. Sono previsti anche interventi sui sottoservizi: luce, gas, acqua, linee telefoniche e fibra ottica. "Il ripristino del ponte sul canale Cupa – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Mirko Boschetti - è estremamente necessario, in quanto è un collegamento strategico fra Milano Marittima e Lido di Savio. Già da diversi anni è in condizioni di degrado e l’alluvione ha aggravato la situazione e ora anche con contributi dello Stato, è possibile abbattere l’esistente e costruirne uno nuovo che garantisca una migliore e più sicura viabilità".

Giorgio Costa