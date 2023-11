Porto, i primi nove mesi numeri in discesa

Il porto di Ravenna nei primi 9 mesi dell’anno ha movimentato 19.682.987 tonnellate, in calo del 5,3% rispetto all’anno precedente. Gli sbarchi sono stati pari a 17.160.082 tonnellate e gli imbarchi pari a 2.522.905 tonnellate (rispettivamente -5,3% e -5,0% in confronto ai primi 9 mesi del 2022). Il numero di toccate delle navi è stato pari a 1.896, per 158 toccate in meno (-8,3%) sul 2022.