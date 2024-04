Post alluvione, a Filetto la prima delle due assemblee pubbliche

Ravenna, 15 aprile 2024 – Due assemblee pubbliche sul tema del post alluvione. A promuoverle è il Comune di Ravenna in collaborazione con i comitati alluvionati Ravenna. La prima, in programma questa sera (lunedì) alle 20.30 nella sala parrocchiale di Filetto situata al civico 125 di via Roncalceci, vedrà gli interventi dell’assessora alla Protezione civile della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, del sindaco di Ravenna Michele de Pascale, di Lucia Capodagli e Stefano Francia, rispettivamente direttrice generale e presidente del Consorzio di bonifica della Romagna, nonché di Marco Bacchini, dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, responsabile dell’ufficio di Ravenna.

La seconda assemblea si svolgerà invece lunedì 22 aprile, sempre alle 20.30, al Cinemacity di Ravenna. Ulteriori informazioni su chi interverrà a quest’ultima saranno diffuse nei prossimi giorni.