Pranzo natalizio con un nuovo socio

Si è svolto domenica il tradizionale pranzo natalizio degli auguri organizzato dal Rotaract club di Ravenna. All’evento erano presenti anche diversi rotariani soci del club padrino locale ed il past president del Rotary Galla Placidia, Roberto Scaioli, oltre ai giovani del neonato club Interact che hanno approfittato dell’occasione anche per fare conoscenza con i ragazzi più ‘grandi’. Nell’occasione la presidente del Rotaract, Amanda Rambelli, ha ufficializzato l’ingresso al club del nuovo socio Edoardo Visani, che si è detto onorato di essere entrato a farne parte e che darà il proprio contributo per farlo crescere.

La presidente del Rotary di Ravenna Paola Babini ha ringraziato i giovani soci presenti per le attività che stanno svolgendo e per quelle che sono in programma donando alcune copie del libro pubblicato in occasione del 75°anniversario della fondazione del Rotary Ravenna.