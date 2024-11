Prelibatezze e note per tutti

I capanni

Il comitato ’Spasso in Ravenna’ si è occupato dell’allestimento delle luminarie, accese dal 22 novembre.

L’animazione prevede anche in piazza del Popolo i tradizionali capanni natalizi da sabato 30 novembre a lunedì 6 gennaio, resteranno aperti

tutti i giorni dalle 10 alle 14 e dalle 15.30 alle 19.30

Si illumina l’albero

Sabato 7 dicembre alle 17.30 in piazza del Popolo, l’accensione dell’albero di Natale aprirà ufficialmente il periodo delle festività. Quest’anno

si tratta di un abete rosso donato come sempre dal Comune di Andalo (Trento)

e proviene da un’area

in cui era già programmato

Christmas soul

Quattro concerti gratuiti.

Sabato 28 dicembre alle 18 in piazza del Popolo si esibirà la band LeBron Johnson; il 29 dicembre e sempre in piazza del Popolo, il Leon Beal Joyful Gospel Choir. Il 31 dicembre dalle 23 in piazza del Popolo addio al l 2024 con lo Spirit of New Orleans Gospel Choir. L’1 gennaio all’Alighieri alle 11.30 con il The Bronx Gospel Choir