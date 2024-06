Premio alla memoria di Lorenzo Tazzari

Il Propeller di Ravenna nella serata di gala al Grand hotel da Vinci di Cesenatico, ha reso omaggio con un premio alla memoria, il ‘Master of shipping’, al giornalista del Resto del Carlino Lorenzo Tazzari, che per anni e anni ha scritto numerosi articoli sul porto di Ravenna e sull’economia del territorio.

L’avvocato Simone Bassi, presidente del Propeller, ha consegnato il premio al figlio, Matteo, presente assieme alla compagna di Lorenzo, Maria Vittoria. C’erano anche il presidente dell’Autorità portuale di Ravenna Daniele Rossi, l’assessore regionale Andrea Corsini, grande amico di Lorenzo e tornato apposta un giorno prima da Shanghai dov’era in missione per conto della Regione proprio per il futuro del porto di Ravenna. Inoltre c’erano il presidente della Camera di Commercio Giorgio Guberti, il vice sindaco Eugenio Fusignani, il presidente del tribunale Maria Pia Parisi e tanti soci e amici presenti. Erano presenti anche rappresentanti della Capitaneria, terminalisti, agenti marittimi e spedizionieri. Una bella serata, in ricordo di Lorenzo, un giornalista che amava la sua città.