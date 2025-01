Presidio di fronte alla Tozzi sud . Convocato da Fim Romagna, Fiom, Uilm

Oggi Fim Romagna, Fiom Cgil e Uilm Ravenna convocano un presidio alle 8:30 di fronte alla Tozzi Sud di Ravenna.

"Sebbene la continuità produttiva della Tozzi Sud a Ravenna sia stata garantita grazie alla sopravvivenza dal precedente fallimento di un ramo d’azienda – scrivono le sigle sindacali –, da diversi mesi le relazioni sindacali si sono deteriorate e rimangono inascoltate diverse richieste dei lavoratori. La mancanza di ascolto e di un adeguato tavolo di discussione sta creando un clima di incertezza e frustrazione tra i lavoratori, che chiedono risposte concrete su temi fondamentali come le prospettive occupazionali, un adeguato trattamento di trasferta e la puntualità nel versamento del Fondo pensionistico Cometa".

Continua la nota: "Inoltre, da agosto un componente della Rappresentanza Sindacale Unitaria è stato messo al margine e lasciato a casa da lavoro fino a ricevere una comunicazione di trasferimento definitivo in Francia come sede di lavoro. Infine i lavoratori trasfertisti della Tozzi in più assemblee hanno espresso forte preoccupazione per le condizioni economiche e lavorative a cui sono sottoposti. Chiediamo con forza un adeguamento delle condizioni economiche e dei compensi per i lavoratori trasfertisti e il ripristino delle corrette relazioni sindacali".