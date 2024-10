Primi nati, il dono dell’impagliata

Si rinnova a Faenza la tradizione dell’Impagliata, il ‘servizio per la puerpera’ in maiolica che per tradizione il Comune di Faenza dona ai primi nati del nuovo anno.

Pur con un certo ritardo a causa della situazione pandemica, negli ultimi giorni sono state consegnate alle famiglie dal sindaco Massimo Isola.

"Abbiamo dovuto aspettare qualche settimana per consegnare l’Impagliata alle famiglie a causa dell’emergenza sanitaria" ha spiegato il sindaco Massimo Isola. "Si tratta di una tradizione – continua il primo cittadino di Faenza – che affonda le radici da lontano e alla quale l’amministrazione manfreda non ha mai rinunciato. Anche quest’anno l’Impagliata – conclude – è stata realizzata dal ceramista Sante Cortesi".