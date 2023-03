Processionaria del pino Rilevati dei focolai

Ci risiamo: riecco la processionaria del pino. Gli addetti del Servizio verde del Comune ne hanno rilevati diversi focolai in questo periodo. E così l’amministrazione ha emanato un’ordinanza con le disposizioni riguardanti la lotta a questo insetto, per tutelare la sopravvivenza di alcune specie arboree e prevenire i rischi per la salute delle persone e degli animali.

Il Comune da anni svolge attività per contrastare i focolai, intervenendo nelle alberature pubbliche di vie, parchi e giardini pubblici e chiedendo la collaborazione dei privati nei propri giardini. L’obiettivo dell’ordinanza è proprio risvegliare l’attenzione dei cittadini, dei proprietari di immobili a Cervia e degli amministratori di condominio in modo che controllino i propri spazi verdi e intervengano.

Nello specifico i privati sono tenuti a effettuare annualmente, durante il periodo invernale e primaverile, verifiche e ispezioni visive sugli alberi (in particolare pino nero, silvestre, domestico, marittimo, cedri e altre specie di conifere) nei terreni di loro pertinenza, per accertare la presenza di nidi della processionaria.

In caso di presenza dei nidi dovranno immediatamente e obbligatoriamente intervenire con la

rimozione e la distruzione degli stessi e, se necessario, rivolgersi a ditte specializzate. È invece vietato depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria nei centri di raccolta comunale o nei contenitori per la raccolta differenziata, indifferenziata e organico, nonché nei cestini. Le spese sono a carico dei privati. In caso di inadempienza le multe vanno dai 50 ai 500 euro per ogni pianta infestata. Coloro che avvistano dei nidi nelle alberature pubbliche sono invitati a segnalarlo a [email protected]