Quanta vita c’è negli anziani. La racconta una mostra di foto

Inaugurata nella Sala Rubicone in via Evangelisti la mostra fotografica "La Vita Dentro" a cura del Gruppo Fotografico Cervese. Fotografie che raccontano la vita, visitabile da tutti gratuitamente, realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune e dell’Asp Ravenna, Cervia e Russi, il reportage nasce da un progetto del Gruppo Fotografico Cervese. La mostra, ad entrata libera, è aperta al pubblico fino a domenica nei seguenti orari: sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 21; i giorni feriali dalle 16 alle 20. "Il progetto – ha spiegato il presidente del Gruppo Fotografico Cervese, Francesco Benazzi –, nasce dal desiderio di mettere in risalto la grande umanità degli operatori, riscontrata nel lungo periodo di ricovero della madre presso la Casa di Riposo Busignani. Abbiamo provato a mettere in luce il grande lavoro che viene svolto, per accudire e tenere attive le persone anziane. Nell’arco di un anno io e diversi altri membri del gruppo, abbiamo scattato un centinaio di foto. Ognuno di noi con il proprio punto di vista, in diverse situazioni, dai momenti di cura alla persona ai momenti di attività ludiche, dall’attività fisica alla gioia e alla festa. Questo reportage fotografico vuole essere un ringraziamento tutti gli operatori che giornalmente si occupano degli anziani con amore".

La presidente di Asp Ravenna Cervia e Russi, Fabiola Gardelli ha dichiarato: "Ringrazio il Gruppo Fotografico Cervese per l’attenzione che ha dedicato agli anziani che vivono nella struttura protetta di Cervia. La Mostra contribuisce a far conoscere e promuovere la Casa Protetta Busignani, un luogo in cui garantiamo una vita serena a chi non è più autosufficiente, grazie al grande lavoro di cura, svolto con professionalità e sensibilità dagli operatori della struttura pubblica. La casa residenza è un luogo vitale, con i suoi momenti di accoglienza, dove c’è aggregazione e un forte legame con il territorio. È un servizio ai più fragili fondamentale per la tenuta di una comunità. Questi scatti hanno colto gesti e volti ricchi di espressività e di sentimenti, e sono certa che sapranno suscitare emozioni in chi li guarderà".

Ilaria Bedeschi