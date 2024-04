Quattro giorni dedicati al mare all’istituto ‘Baldini’

Si è c onclusa, per la prima volta all’Istituto Nautico ’Nullo Baldini’, la quattro giorni di appuntamenti dedicati al mare, nell’ambito del progetto di educazione ambientale ’NauticinBlu’, promosso da Marevivo e giunto ormai alla sua settima edizione, con il consolidato supporto di MSC Foundation del Gruppo MSC. L’obiettivo è quello di integrare e rafforzare le conoscenze di studenti e studentesse degli istituti nautici sul complesso rapporto tra crescita economica, transizione ecologica e mantenimento degli equilibri naturali: è fondamentale, oggi più che mai, investire nel potenziale di questi ragazzi come principali sostenitori e fautori del cambiamento, perché saranno loro i futuri operatori del mare.