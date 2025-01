Question time di Eleonora Proni

Proseguire l’impegno per evitare la chiusura dello stabilimento Lafert Group di Fusignano e salvare il posto di lavoro dei 60 dipendenti. A chiederlo è Eleonora Proni (Pd) in un’interrogazione sottoscritta anche dal collega Niccolò Bosi. L’immediata mobilitazione ha dato avvio a un Tavolo di discussione regionale, convocato per la prima volta dall’assessore al Lavoro Giovanni Paglia il 23 gennaio, che ha ottenuto il risultato della sospensione "per giorni 15 della procedura di licenziamento collettivo, unitamente a iniziative di agitazione proclamate dai sindacati, per consentire alle parti un approfondito confronto", spiega Proni che ora chiede alla giunta quali siano i prossimi impegni. Così Paglia: "Come Regione siamo pronti a mettere a disposizione ammortizzatori sociali e progetti di riqualificazione professionale. L’obiettivo non è solo salvare i posti di lavoro, ma anche l’insediamento produttivo sul territorio".