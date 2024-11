Ragionieri, cinquant’anni dopo

Si sono reincontrati a cena a cinquant’anni dal loro diploma all’istituto tecnico statale ‘Oriani’ di Faenza gli iscritti della quinta B, diventati ragionieri nel 1974.

Attovagliati ai tavoli di Bisinì, nuova veste della storica Osteria della Sghisa, c’erano Cristina Amadei, Silvana Casadio, Francesco Donati, Tiziana Fabbri, Giovanna Maltoni, Marilena Monti, Luciano Nannini, Giovanna Padovani, Laura Rebediani, Marta Sangiorgi, Paolo Solaroli e Sergio Zaccarini.

Per gli ex compagni di classe quello dell’altra sera è stato

un rito che si ripete ininterrottamente ogni anno

da mezzo secolo a questa parte: non solo organizzano ancora cene di classe, ma ogni anno si radunano pure per una gita nelle regioni vicine, esattamente come ai tempi della scuola.