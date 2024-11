Randstad for Driving, progetto per nuovi autisti

Si è tenuto il 19 novembre il webinar di presentazione della seconda edizione del progetto ’Randstad for Driving’, un’iniziativa formativa pensata per supportare le imprese del settore logistica e trasporti nella formazione di nuovi autisti qualificati. L’evento, organizzato da Confartigianato della provincia di Ravenna, Randstad Italia, AU.RA Gruppo Autoscuole e FORMart, ha avuto l’obiettivo di far conoscere i dettagli di un progetto che consente a chi voglia intraprendere una carriera nel settore dell’autotrasporto di conseguire patenti e titoli abilitativi per mezzi pesanti (C - CQC) attraverso formazione completamente finanziata e quindi a costo zero per i candidati. La crescente carenza di autisti, che sta mettendo a dura prova non solo le imprese, ma l’intero sistema logistico del nostro territorio, rappresenta una delle principali sfide per il settore della logistica e dei trasporti.

Randstad for Driving, progetto promosso da Randstad Italia, talent company leader nei servizi per le risorse umane, attraverso il fondo Formatemp, offre risorse e competenze per formare nuove figure professionali da inserire nel mercato del lavoro, con particolare focus sul settore dell’autotrasporto. Grazie a questo programma, i partecipanti avranno l’opportunità di acquisire i titoli necessari per guidare mezzi pesanti, con un percorso di formazione che supporta in modo concreto la crescita professionale dei candidati. Confartigianato della provincia di Ravenna, che da anni è attivamente impegnata a fianco delle imprese, ha confermato la sua volontà di promuovere iniziative come questa, che permettono di colmare la carenza di figure professionali con competenze specifiche e certificate. Come sottolineato nel webinar da Confartigianato, questa iniziativa nasce proprio con l’intento di supportare le aziende nel fronteggiare le difficoltà di reperire autisti qualificati.