Ravenna, rapina in tabaccheria con lo spray urticante: caccia all’uomo

Reggio Emilia, bloccato con la spesa non pagata colpisce una guardia e scappa

Per approfondire:

Ravenna, 17 gennaio 2023 – Il viso ancora arrossato per lo spray urticante e in lacrime, la titolare della tabaccheria di via Faentina 71 a Ravenna, Manuela Bernardini, era sotto choc ieri sera intorno alle 20 durante i rilievi effettuati dai carabinieri della Compagnia di Ravenna.

Intorno alle 19.30, mentre stava chiudendo la tabaccheria, la donna è stata avvicinata da un uomo che prima le ha ‘sparato’ in faccia dello spray urticante per stordirla e poi l’ha spinta strappandole la borsa che conteneva l’incasso di giornata.

Subito è scattato l’allarme ai carabinieri che si sono precipitati sul posto con una pattuglia e il Radiomobile, diramando una nota di ricerca di un uomo fuggito a piedi così come era arrivato alla tabaccheria di via Faentina, nel buio della sera. I militari dell’Arma hanno sentito la titolare dell’esercizio commerciale, ancora sotto choc e con il viso arrossato dopo il contatto con lo spray urticante.

Ancora da quantificare il bottino portato via dal rapinatore. Intanto è iniziata la rda parte dei carabinieri e delle altre forze dell’ordine.