’Ravenna amica delle donne’ La mattonella in Questura

Un fiore per le donne nel luogo in cui si denunciano le violenze, simbolo dell’ascolto e del sostegno nei loro confronti. Ieri mattina una mattonella ’I Fiori di Ravenna - Ravenna città amica delle donne’ è stata affissa in Questura, in viale Berlinguer 20. L’evento era stato fissato appositamente nel giorno della festa del papà per sottolineare come donne e uomini siano insieme coinvolti in prima linea nella lotta alla violenza. Per l’occasione erano presenti la questora Giusy Stellino, l’assessora alle Politiche e cultura di genere Federica Moschini e la presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara.

Il mosaico, raffigurante un fiore reciso in ricordo delle donne vittime di violenza, è stato donato alla polizia di Stato da Valery Maniscalco, amica di lunga data del Centro antiviolenza ravennate, che già nel novembre scorso aveva fatto lo stesso dono al Comando provinciale dei vigili del fuoco. "Come donna e rappresentante delle istituzioni penso che sia importante dare un segnale concreto di attenzione a temi importanti come la violenza di genere – ha dichiarato Stellino – e penso che la vicinanza alle vittime si misuri anche da testimonianze simboliche come quella affissa oggi".