Ravenna-Belarus dona un visore digitale a Pediatria

L’associazione di volontariato Ravenna-Belarus festeggia un altro obiettivo raggiunto: il dono al reparto di Pediatria dell’ospedale di un dispositivo di ipno-sedazione digitale. Il gesto rappresenta un atto di solidarietà e, soprattutto, un atto di restituzione rispetto a questo reparto che, negli anni, ha sempre risposto facendo sue le esigenze di salute dei bambini bielorussi che l’associazione ha accolto in famiglie o in strutture del territorio con progetti di soggiorno per risanamento dagli effetti della catastrofe di Chernobyl. Dopo l’incidente del 1999 un gruppo di famiglie ravennati si è presa cura della sofferenza dei più piccoli, che rappresentavano la parte più esposta e fragile della popolazione, diventando un punto di riferimento. E adesso Ravenna-Belarus ha deciso di donare il visore digitale per la sedazione di bambini e adolescenti; questo dono infatti ha una precisa analogia e relazione con l’esperienza di questi anni di "dono per il bene della vita dei bambini".