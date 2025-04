Ravenna in Comune, oggi l’assemblea

Oggi alle 20.30, presso la sala degli uffici decentrati del Comune al primo piano di via Aquileia 13, si terrà l’assemblea della lista Ravenna in Comune. Tra i punti all’ordine del giorno, la decisione sulle candidature al consiglio comunale per le amministrative 2025 e le risultanze gruppo di lavoro coordinato dalla candidata sindaca. A chiunque è consentito di assistere ai lavori.

Ravenna in Comune, com’è noto, presenterà come candidata sindaco Marisa Iannucci, sostenuta anche da Potere al Popolo, Partito comunista e Rifondazione Comunista. "Ci presentiamo alle elezioni – spiega la lista – per dare voce ad una idea di amministrazione pubblica incentrata sul pubblico in senso proprio, ovvero su quei servizi pubblici di qualità, per i quali vengono pagate le tasse e quindi non ammettono ulteriore costo, forniti grazie al lavoro di dipendenti pubblici con strutture e mezzi pubblici."