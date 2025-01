Renato Esposito nuovo capogruppo in consiglio comunale

Renato Esposito è il nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Ravenna. Ad annunciarlo è il suo predecessore Albero Ferrero che in una nota scrive: "A seguito della mia elezione in consiglio regionale, che comporterà una mia minore presenza a Ravenna, dovendo svolgere al meglio il nuovo importante incarico elettivo, ritengo opportuno rinunciare al ruolo di capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale e indicare come nuovo capogruppo Renato Esposito. Renato è persona di grande esperienza e ha già dato prova delle sue capacità in questi anni in cui mi ha affiancato con il ruolo di vice capogruppo". "Gli auguro buon lavoro".