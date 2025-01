Rete fognaria, cantiere al via

Parte in questi giorni a Conselice il cantiere Hera per l’ultimo intervento del primo stralcio dei lavori di ottimizzazione della rete fognaria cittadina. Il cantiere riguarda la costruzione di un nuovo collettore fognario del diametro di 1 metro in via Fabbri, della lunghezza di 410 metri, che affiancherà quello principale esistente, e un nuovo scolmatore nel canale Diversivo in valle. Questo permetterà di velocizzare il deflusso delle acque della zona, caratterizzata da pendenze molto limitate. L’intervento, il cui costo è di circa 500mila euro, durerà 4 mesi ed è stato pianificato dopo l’alluvione per migliorare il drenaggio urbano.