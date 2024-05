Riaperto a Cannuzzo il parco Barbanti. Un canestro la novità

E’ stato riaperto il parco Barbanti di Cannuzzo, dopo i lavori di sistemazione che hanno previsto il ripristino deii percorsi pedonali e delle staccionate, la sostituzione delle panchine e dei cestini, la verniciatura dei giochi presenti. Inoltre, come nel parco Nilde Iotti di Pisignano, anche qui è stato istallato un canestro per il gioco e il movimento dei giovani. I lavori sono stati finanziati con risorse messe a disposizione dall’Amministrazione per finanziare in spesa in conto capitale i progetti di comunità scaturiti da C!PART.