Ridere col gioco d’azzardo. Lo spettacolo di Gobbi al centro il Portoncino

La sensibilizzazione sulla dipendenza da gioco d’azzardo può avvenire in tanti modi, anche attraverso la comicità e il dialetto romagnolo. A tal proposito, l’attore Francesco Gobbi sarà giovedì alle 17.30 al centro sociale Il Portoncino (via Portoncino 4) con lo spettacolo ‘Zughì e vò di divartis’ (‘giocare vuol dire divertirsi)’. Gobbi, autore e interprete del recital, si soffermerà sul duplice aspetto del gioco, che in quanto tale può essere divertimento puro ma, se si perde il controllo di esso, può causare effetti molto negativi. Dopo lo spettacolo, ci sarà un intervento riflessivo a cura di Chiara Pracucci, psicologa e psicoterapeuta consulente dell’Esc-sportello giocatori d’azzardo e familiari.