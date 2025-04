"Riferimento per i cittadini disillusi"

Una lista per riunire chi è in dissenso rispetto alle decisioni prese dal Comune in fatto di gestione della piscina, ma non solo: Ravenna al Centro fa il suo ingresso nella campagna elettorale per le amministrative senza la pretesa di sparigliare la corsa a Palazzo Merlato, ma con l’obiettivo di accendere l’attenzione su un luogo della città, la piscina appunto.

A capitanare Ravenna al Centro c’è Maurizio Miserocchi, classe ‘52, ex dirigente comunale, voce per anni delle telecronache delle partite del Ravenna (di cui divenne anche dirigente), in passato vicino a Psi e Ds. Ventuno candidati per una "lista apartitica – spiegano –, composta da rappresentanti impegnati nelle realtà sportive ma non solo, aperta a tutti i cittadini che si sentono disillusi. Come dice la parola ‘Ravenna al centro’ vuol dire mettere al centro l’interesse di Ravenna e dei suoi cittadini. Non soltanto sport e piscina ma tutti gli argomenti nei quali Ravenna è stata messa ai margini per scelte diverse".

f.d.