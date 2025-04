Rigassificatore in funzione a maggio: "Garantirà un’ampia diversificazione delle fonti di approvigionamento"

Nel mese di maggio avrà inizio l’attività di rigassificazione al terminal al largo di Punta Marina. Snam è in attesa di ricevere le ultime autorizzazioni dalle istituzioni competenti, dopo aver concluso con successo le attività di commissioning della nave rigassificatrice Bw Singapore, ormeggiata a 8,5 chilometri dalla costa ravennate.

Acquistata nel luglio 2022, la gasiera è dotata, come l’Italis Lng già in esercizio a Piombino, di una capacità di rigassificazione di 5 miliardi di metri cubi all’anno. "La conclusione di questo passaggio è l’ulteriore dimostrazione di come il binomio Snam-Ravenna sappia corrispondere alle attese e conseguire risultati concreti e strutturali, nei tempi previsti e nell’interesse del Sistema Paese", commenta Stefano Venier, Amministratore delegato di Snam. Con l’entrata in esercizio dell’impianto, la capacità di rigassificazione complessiva del Paese sale a 28 miliardi di metri cubi all’anno, volume uguale a quanto importato dalla Russia nel 2021 e pari al 45% della domanda nazionale di gas, "che potrà così essere soddisfatta attraverso una infrastruttura che garantisce un’ampia diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Il gas naturale liquefatto (gnl) continua a fornire un contributo fondamentale per la diversificazione del sistema energetico italiano", sottolinea Snam.

Nel 2024, ad esempio, il gnl ha contribuito a soddisfare un quarto della domanda italiana di gas, con 150 navi che da circa dieci paesi diversi hanno raggiunto i quattro terminali di rigassificazione presenti sul territorio nazionale, che diventano cinque con l’entrata in esercizio di Ravenna. Il trend sta proseguendo anche quest’anno: nei primi quattro mesi del 2025, infatti, sono già approdate in Italia circa 60 navi gasiere, di cui la metà proveniente dagli Usa - in crescita rispetto a circa un terzo dello scorso anno - dal Qatar e da diversi Paesi africani, per un volume complessivo di quasi 6 miliardi di metri cubi, pari a circa il 30% dei quantitativi di gas importati nel Paese.

"Il rapporto trasparente ed efficiente con tutte le istituzioni nazionali e locali, oltre al grande impegno profuso dai colleghi – precisa Venier - ci consente oggi di guardare ai prossimi mesi con ragionevole serenità, sapendo di aver ulteriormente consolidato la diversificazione degli approvvigionamenti energetici dell’Italia". Che aggiunge: "Penso soprattutto ai giacimenti del Levante Mediterraneo e al loro futuro contributo, che Ravenna, grazie alla BW Singapore, potrà valorizzare come approdo naturale e, per l’Europa, relativamente vicino".

Maria Vittoria Venturelli