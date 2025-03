Rinviato ad aprile il via all’ampliamento della tangenziale

L’avvio della nuova fase dei lavori di ampliamento della tangenziale di Ravenna, inizialmente previsto per ieri sera, è rinviato al giorno venerdì 11 aprile. Quel giorno verrà chiusa al traffico la carreggiata nord della statale (in direzione di Ferrara) fra la rotatoria all’incrocio con la statale Ravegnana e il km. 151,630 vale a dire allo svincolo per Madonna dell’Albero. Il traffico verso nord scorrerà sulla carreggiata sud, in doppio senso di circolazione. L’ Anas prevede che la chiusura si prolungherà per almeno sei mesi, ovvero il tempo necessario per allargare la sede stradale sul ponte del fiume Ronco e sul cavalcavia di via Cella.