Rissa in pieno centro a Ravenna: pugni e calci per una ragazza

Ravenna, 24 dicembre 2024 – Sembra che tutto sia partito per una lite innescatasi nei pressi di un bar per via di una ragazza. Di sicuro l’alterco è poi degenerato in un parapiglia che nel tardo pomeriggio di domenica scorsa in centro ha portato alla denuncia a piede libero di quattro giovani, compresa la ragazza, per rissa in concorso. Si tratta di due fratelli residenti a Ravenna; di un ultra-trentenne residente a Bologna e di una ultra-quarantenne ravennate.

L’allarme è scattato attorno alle 17.30 quando un cittadino ha chiamato la sala operativa per segnalare che alcune persone si stavano picchiando su via Corrado Ricci. Ecco che allora sul posto è intervenuta una prima pattuglia della polizia locale di ritorno dal servizio per la partita allo stadio ’Benelli’. Ad attenderla su piazza Caduti, c’era l’uomo che poco prima aveva segnalato quanto stava accadendo e che si sbracciava per attirare l’attenzione. L’agente a bordo della pattuglia, dopo pochi passi ha intercettato i belligeranti mentre in una androne di uno stabile di via Ricci si stava consumando il regolamento di conti a quattro. Inutili i tentativi dell’agente di scoraggiare i contendenti: imperterriti, hanno continuato a menarsi. Ecco che allora di lì a breve sul posto è giunta una seconda pattuglia della polizia locale. In quel momento si erano formate due fazioni ben distinte di contendenti, tutti più o meno incuranti della presenza delle divise: da una parte i due fratelli e dall’altra gli altri due compresa la ragazza la quale cercava di colpire i rivali.

A un certo punto gli agenti sono riusciti a separare i quattro; nel frattempo sul posto a supporto sono giunte due pattuglie dei carabinieri e altre due della questura. Nessuno dei quattro ha lamentato di avere subito lesioni né ha palesato l’intenzione di farsi medicare in pronto soccorso: e così sono stati tutti accompagnati in caserma per essere identificati e formalmente denunciati. Dell’accaduto è stato avvisato il pm di turno Stefano Stargiotti.

Dovranno ora naturalmente essere chiariti diversi particolari della contestata rissa: ad aiutare gli inquirenti, ci sono però sia le immagini delle bodycam attivate all’inizio dell’intervento che quelle registrati dalle telecamere di sicurezza della zona. In particolare la videosorveglianza di un bar di piazza Caduti potrebbe avere immortalato proprio l’inizio della tenzone.

In merito al motivo scatenante, secondo le informazioni raccolte a caldo tutto potrebbe essere partito quando il bolognese ha notato che la ragazza stava parlando con i due fratelli di Ravenna. A quel punto avrebbe chiesto spiegazioni innescando la discussione sfociata nella rissa.